Nhận Định Anh – Pháp Vào Lúc 04:00 Ngày 19/07 | Xoilac

Nhận định Anh – Pháp vào lúc 04:00 ngày 19/07 là tâm điểm chú ý của hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới tại vòng loại trực tiếp World Cup. Hai thế lực hùng mạnh bậc nhất châu Âu sẽ đụng độ nhau trong một trận chiến sinh tử để tranh tấm vé đi tiếp. Hãy cùng Xoilac theo dõi sát sao trận đại chiến đầy kịch tính này ngay hôm nay!

Phong độ hiện tại và mục tiêu của hai đội tuyển tại World Cup

Đội tuyển Anh tiến vào trận đấu với chuỗi bất bại, sở hữu hàng công thăng hoa ghi 8 bàn thắng. Sự kết hợp giữa sức trẻ tuyến giữa và bản lĩnh của các tiền đạo giúp Tam Sư vận hành trơn tru.

Phân tích phong độ thi đấu của hai đội Anh và Pháp

Ở chiều ngược lại, nhà đương kim vô địch Pháp cũng khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-1 gần nhất. Hàng công của Les Bleus đã có 9 pha lập công nhờ tốc độ siêu hạng từ các chân sút chủ lực.

Nhận định Anh – Pháp vào lúc 04:00 ngày 19/07 cho thấy cả hai đội đều đặt mục tiêu tối thượng là chiến thắng. Trận chiến sinh tử này đòi hỏi sự tập trung tối đa, nơi một sai lầm nhỏ cũng phải trả giá đắt.

Phân tích chi tiết các tỷ lệ cược từ chuyên gia Xoilac

Cuộc đối đầu kinh điển tại vòng knock-out World Cup đang thu hút dòng tiền cực lớn từ giới đầu tư toàn cầu. Dưới đây là những phân tích chi tiết cho từng hạng mục kèo đấu từ đội ngũ chuyên gia Xoilac.

Soi kèo nhà cái trận đấu vào lúc 04:00 ngày 19/07

Kèo phạt góc bùng nổ từ hai biên

Các chuyên gia ấn định tỷ lệ tổng phạt góc trận này ở mốc 9.5 quả. Nhận định Anh – Pháp vào lúc 04:00 ngày 19/07 dự báo một thế trận đôi công biên rực lửa từ hai đội. Anh sở hữu trung bình 6.2 quả phạt góc mỗi trận. Con số này phía tuyển Pháp là 5.8 quả nhờ tốc độ leo biên cực nhanh.

Lựa chọn của Xoilac: Tài 9.5 phạt góc.

Kèo chấp Châu Á cân não cả trận

Sàn châu Á niêm yết mức kèo đồng banh cân bằng cho cuộc đối đầu này. Nhận định Anh – Pháp vào lúc 04:00 ngày 19/07 đánh giá cao Tam Sư nhờ chiều sâu đội hình vượt trội cùng thể lực sung mãn. Tuyển Pháp đang gặp tổn thất nhẹ với một vài ca chấn thương ở hàng thủ. Anh cũng thắng handicap ở 4/5 trận vừa qua.

Lựa chọn của Xoilac: Anh +0 cả trận.

Kèo Tài Xỉu bàn thắng toàn trận

Mức cược tài xỉu bàn thắng cả trận đang được ấn định là 2.5 bàn. Nhận định Anh – Pháp vào lúc 04:00 ngày 19/07 tin tưởng vào màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn của các siêu sao. Tuyển Pháp đạt hiệu suất ghi bàn ấn tượng với trung bình 2.2 bàn mỗi trận. Đại diện xứ sương mù cũng có trung bình 2.0 bàn thắng.

Lựa chọn của Xoilac: Tài 2.5 cả trận.

Kèo châu Âu 1X2 định đoạt trận đấu

Tỷ lệ cược cửa hòa ở hạng mục châu Âu đang được niêm yết ở mốc thấp 3.10. Nhận định Anh – Pháp vào lúc 04:00 ngày 19/07 dự đoán một thế trận giằng co nghẹt thở trong 90 phút. Bản lĩnh của nhà vô địch Pháp sẽ đối đầu với sức trẻ đầy đột biến bên phía tuyển Anh. Hai đội dễ hòa nhau trước khi đá hiệp phụ.

Lựa chọn của Xoilac: Hòa châu Âu (trong 90 phút).

Lịch sử đối đầu kịch tính giữa hai ông lớn châu Âu

Lịch sử chạm trán gần đây chứng kiến sự áp đảo nhẹ từ phía nhà đương kim vô địch thế giới. Nhận định Anh – Pháp vào lúc 04:00 ngày 19/07 thống kê chi tiết kết quả đối đầu của hai đội bóng. Dưới đây là bảng dữ liệu cụ thể trong những lần đụng độ gần nhất.

Ngày thi đấu Giải đấu Trận đấu Kết quả 11/12/2022 World Cup Anh vs Pháp 1 – 2 14/06/2017 Giao hữu Pháp vs Anh 3 – 2 18/11/2015 Giao hữu Anh vs Pháp 2 – 0 12/06/2012 Euro Pháp vs Anh 1 – 1

Đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số trận đấu

Tình hình lực lượng của hai đội tuyển trước giờ bóng lăn đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Đội tuyển Anh sở hữu đội hình mạnh nhất khi không có bất kỳ tổn thất nhân sự nào. Sơ đồ chiến thuật 4-3-3 quen thuộc sẽ giúp họ làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến của trận đấu. Việc nhận định tin tưởng vào một thế trận đôi công rực lửa giữa hai bên.

Chuyên gia Xoilac dự đoán tỷ số chung cuộc

Đội hình dự kiến tuyển Anh: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Rice, Mainoo, Bellingham, Saka, Kane, Foden.

Đội hình dự kiến tuyển Pháp: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Thuram.

Trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ được định đoạt bởi khoảnh khắc tỏa sáng từ các siêu sao hàng đầu. Chuyên gia nhận định Anh – Pháp vào lúc 04:00 ngày 19/07 dự đoán một tỷ số hòa sau 90 phút thi đấu chính thức. Hai đội tuyển sẽ phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua.

Dự đoán tỷ số chung cuộc (90 phút): Anh 1 – 1 Pháp

Kết luận

Nhận định Anh – Pháp vào lúc 04:00 ngày 19/07 mang đến góc nhìn sâu sắc và toàn diện về cuộc so tài đỉnh cao tại World Cup. Sự tương đồng về đẳng cấp và phong độ hứa hẹn tạo nên một trận cầu đầy kịch tính cho người hâm mộ. Truy cập ngay trang chủ Xoilac hôm nay để không bỏ lỡ trận đại chiến rực lửa này!